Curva Ferrovia sold out in 12 ore, in Piscina rimasti 100 posti: il Picco spinge per Spezia-Sassuolo

Il pienone era atteso e pienone sarà. Spezia-Sassuolo richiama allo stadio una città, pronta a supportare la squadra di Luca D’Angelo contro la capolista della Serie B, parsa fin qui praticamente invincibile. A circa 12 ore dalla vendita cominciata ieri alle ore 18.00, la Curva Ferrovia ha esaurito tutti i biglietti disponibili. Nelle primissime ore di questa mattina, il settore appariva già sold-out, così come lo sarà nelle prossime ore anche la Curva Piscina, che alle 9.00 di questa mattina aveva a disposizione solo gli ultimi 104 posti.

È febbre Spezia in città, alimentata dalla roboante vittoria per 4-0 nel derby contro la Carrarese di domenica. Prosegue a gonfie vele anche la vendita in Tribuna, dove sono rimasti 75 posti, e nei Field Box, con 69 posti rimanenti. Più possibilità invece nei Distinti, dove al momento sono ancora oltre 800 i seggiolini rimasti vuoti. Ma nelle prossime ore, appena nel secondo giorno di vendita, anche questi numeri sono destinati a cambiare.

