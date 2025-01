Da Pontremoli a Roma nella Sala del Senato, successo per l’edizione 2025 del Premio IusArteLibr

La sala del Senato gremita, la prolusione dell’onorevole Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera, il sostegno della senatrice Daniela Sbrollini per la Commissione Cultura del Senato, hanno conferito alla XV edizione del Premio IusArteLibri Il Ponte della Legalità, il suggello istituzionale del prestigio culturale. Il suggello internazionale dell’evento è stato conferito dal filantropo Pier Francesco Bernacchi, presidente della S.E.C (Société Européenne de Culture) e della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. A seguire l’intervento dell’avvocato Carmela Federico, presidente dell’Associazione La Rivincita di Massa e membro della S.E C., che ha portato anche i saluti del Presidente della Provincia di Massa, Gianni Lorenzetti, che ha conferito il Patrocinio al Premio, e di Barbara Aniello manager di Spazio Inter Artes di Viterbo. “Sono fiera ed orgogliosa – ha dichiarato la Federico – di dare voce e risalto alla città di Massa, partner di questo prestigioso premio, che rappresenta una vera e propria alleanza fra diritto e letteratura diventando così nel 2025, Festival Internazionale per ponti di libri di Valore. Ringrazio la collega e amica, avvocato Antonella Sotira, per la fiducia e la grande opportunità, il dottor Pier Francesco Bernacchi, Presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e della S.E.C. che pure rappresento nella mia qualità, ed il presidente della provincia di Massa Carrara, Gianni Lorenzetti che ha voluto fortemente supportare il Premio concedendo il formale patrocinio”.

L’alleanza fra diritto e letteratura si trasforma nel 2025 da concorso letterario giuridico a Festival Internazionale di Arte e Diritto, rassegna itinerante per ponti di libri di Valore e Uomini di Valore, con l’adesione anche di molti esponenti del mondo politico e culturale calabrese, dal senatore Fausto Orsomarso a Don Ennio Stamile, dai romanzieri magistrati Giuseppe e Marcello Vitale, al manager e socio del direttivo IusArte Francesco Greco agli editori calabresi, Gangemi, Rubettino e Luigi Pellegrini. In collegamento da Milano, la magistrata Daniela Dawan, vincitrice dell’edizione 2019 del Premio con il romanzo “Qual è la via del vento” ( edizioni EO), ha svelato il tema di questa edizione “Le Feroci Libertà nell’Italia e nel Mondo”, ispirato alle grandi battaglie civili dell’avvocata e politica francese Giselle Halimi, e ricordato l’importanza delle parole “che devono fronteggiare, combattere, tradurre un’ideologia, una mentalità, un modo di pensare e quindi unire come il nostro ponte della legalità”.

