Dal “capocannoniere” alle “giovani promesse”, Cassa edile spezzina premia i lavoratori

Venerdì 24 gennaio alle ore 9.30, presso la sede della Cassa edile spezzina, in Via Taviani n. 52, si terrà la cerimonia dei “Cassa edile awards”, iniziativa, lanciata a livello nazionale durante il Saie di Bologna il 24 ottobre scorso, alla quale Cassa edile spezzina aderisce per il secondo anno consecutivo e con la quale intende riconoscere il lavoro e l’impegno dei lavoratori e delle aziende iscritte.

Saranno presenti alla cerimonia il presidente di Cassa edile spezzina Cristiano Lavaggi, il vicepresidente Riccardo Badi in rappresentanza della Feneal Uil, il presidente di Ance La Spezia Alberto Bacigalupi, il direttore di Ance La Spezia Paolo Faconti, il presidente di Confindustria La Spezia Mario Gerini, tutti i componenti degli organi sociali di Cassa edile spezzina, tra i quali il segretario provinciale Fillea Cgil Mattia Tivegna e il responsabile territoriale La Spezia Filca Cisl Davide Grazia.

Quattro le categorie di premio previste rivolte agli operai:

Capocannoniere, riconoscimento per i lavoratori con il maggior numero di ore lavorate nel corso del 2024;

Maratoneta, che intende premiare i cinque lavoratori con il maggior numero di ore lavorate da sempre tra quelli ancora in servizio;

Happy family, che vuole celebrare e riconoscere il nucleo familiare più numeroso tra quelli degli operai in servizio;

Giovani promesse, un riconoscimento per il lavoratore più giovane oggi in servizio.

