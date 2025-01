Furto alla casa della salute di Sarzana: prese di mira le casse automatiche per il pagamento dei ticket

Banconote a terra e una finestra sfondata. Sono le tracce lasciate dai ladri che questa notte sono entrati in azione mettendo a segno un furto all’interno della Casa della Salute di Sarzana. Ad accorgersene sono stati i dipendenti della struttura che questa mattina sono arrivati la lavoro e hanno dato l’allarme perché proprio all’ingresso sono state danneggiate le casse automatiche per il pagamento dei ticket, dette “Punti rossi.

Stando a quanto appreso i ladri sarebbero entrati dal retro per poi mettere prendere di mira le casse automatiche, riuscendo a sottrarre del denaro. Qualcosa però potrebbe aver “disturbato” gli autori del furto che nella fuga avrebbero perso delle banconote, poi trovate e repertate. La stima dei danni e la cifra sottratta sono ancora da quantificare. Sul posto per la ricostruzione dei fatti sono arrivati i Carabinieri di Sarzana, che verso l’ora di pranzo stavano eseguendo una serie di rilievi. Qualche risposta in più, oltre alle indagini, potrebbe arrivare anche dalle numerose telecamere presenti in zona. Le immagini verranno acquisite e analizzate dagli investigatori. La situazione, fanno sapere da Asl 5, non ha comunque creato la sospensione degli altri servizi erogati dalla Casa della Salute quindi tra l’utenza non sono stati riscontrati disagi.

