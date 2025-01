Itticoltura, ipotesi collocazione impianto sperimentale oltre l’arcipelago di Porto Venere

Un impianto di itticoltura sperimentale potrebbe trovare spazio fuori dal promontorio di Porto Venere, oltre le isole. Lo ha riferito oggi in consiglio regionale l’assessore alla Pesca, Alessandro Piana, rispondendo a un’interrogazione presentata dal consigliere Davide Natale. “Nelle settimane scorse è stata avviata la conferenza dei servizi per il trasferimento dell’itticoltura delle Grazie e visto che c’è l’idea di realizzare la medesima atttività in un’area prospicente la costa spezzina si chiede, visto che la Regione è tra i soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi, se ci sono passi in avanti, per capire l’esatta ubicazione delll’impianto”, ha detto il consigliere e segretario regionale Pd, il quale nell’interrogazione sottolinea che il mare spezzino “è prospicente a due Parchi e a un sito inserito tra quelli tutelati dall’Unesco caratterizzato da un forte idrodinamismo e che un impianto di questa natura potrebbe compromettere la qualità delle acque, con modificazione della flora e della fauna presente”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com