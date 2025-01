Liceo Mazzini, guasto a una caldaia della sezione distaccata di Via Lamarmora

Nella giornata odierna si è verificato un problema tecnico in una delle due caldaie che servono il sistema di riscaldamento della struttura della sezione distaccata del Liceo Mazzini, situata in via Lamarmora (ex Einaudi), in cui sono presenti alcune classi. “Il personale tecnico della Provincia, con il supporto di una ditta incaricata delle manutenzioni – informa una nota dell’ente provinciale -, è immediatamente intervenuto per provvedere al ripristino del servizio; i tecnici hanno operato sino a questa sera per ovviare al problema che però, visto il danno riscontrato, richiederà un intervento più radicale”.

Domani mattina, mercoledì, comunica ancora la Provincia, “sarà quindi installata una caldaia sostitutiva, a carattere temporaneo, che servirà per garantire il mantenimento del servizio di riscaldamento, già da metà mattina, in attesa dell’installazione del nuovo impianto che è stato già ordinato, alla luce della situazione evidenziatasi, e che, in pochi giorni, dovrebbe essere consegnato ai tecnici in modo che possano operare rapidamente alla sostituzione definitiva della caldaia che oggi si è guastata”.

Conclude la Provincia: “Il personale tecnico dell’ente si è coordinato con la Direzione scolastica dell’Istituto al fine di limitare al minimo i disagi agli studenti ed al personale, oltre a garantire la normale attività didattica”.

