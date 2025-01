Neve in Liguria, la “dama bianca” ricopre il Beigua e il Faiallo: 50 cm a Pratorotondo

Genova. Alla fine la tanto attesa neve è arrivata a imbiancare le alture, tanto da rendere quasi irraggiungibile alcune zone. È il caso del Beigua, ricoperto da un manto di ben 50 centimetri nella zona del rifugio di Pratorotondo.

La responsabilità è del ciclone Gabri, in risalita dalla Sardegna al mare di Corsica, che ha portato sulla Liguria umide correnti orientali in quota favorendo un nuovo aumento della nuvolosità e deboli precipitazioni che si sono trasformate in neve sui versanti padani di Ponente.

