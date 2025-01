Genova. Manca ancora l’ultimo tassello burocratico della copertura assicurativa dell’Inail che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, poi i lavori socialmente utili dell’ex governatore Giovanni Toti potranno cominciare.

L’ex governatore – lo ricordiamo – ha patteggiato la pena di 2 anni e 3 mesi per corruzione impropria, convertita in 1620 ore di lavori socialmente utili da svolgersi, come stabilito dalla sentenza del giudice Matteo Buffoni alla Lilt.

