Pronto soccorso, Ioculano (PD): “Attese in barella”. L’assessore Nicolò: “Aumenteremo i posti letto”

Liguria. Il consigliere regionale Enrico Ioculano (Pd) ha chiesto alla giunta se le Aziende e gli Enti del SSR eseguano attività di monitoraggio delle performance relative al “boarding” nei Pronto Soccorso della Liguria e quali sono i tempi medi di attesa dei pazienti. Il consigliere ha spiegato che il boarding è il fenomeno per cui i pazienti, una volta stabilizzati nel PS, devono attendere il ricovero in altri reparti.

“La Giunta predispone misure per i pronto soccorso senza conoscere la reale situazione delle attese per un ricovero. Questa è l’ennesima conferma di come il centrodestra affronti i temi della sanità con estrema superficialità, come sta avvenendo con il buco di bilancio”.

