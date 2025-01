Da Andrea Carannante

Come già spiegato anche in Consiglio Comunale, ribadiamo che non siamo contrari né alla pulizia meccanizzata delle strade né alla rimozione forzata delle auto quando necessaria. Tuttavia, la sperimentazione avviata dall’Assessorato all’Igiene Urbana non rappresenta una novità: si tratta infatti di un modello già testato in passato, con le precedenti amministrazioni, che è stato poi abbandonato perché ha dimostrato chiaramente di essere inefficace e controproducente.

