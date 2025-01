Rete telefonica, Fistel Cisl: “Servono almeno 100 assunzioni in Liguria”

Liguria. “Serve urgentemente un piano industriale che garantisca un ricambio generazionale vista l’età media elevata e i numeri ormai esigui che ci sono in regione per poter espletare le normali attività per assicurare un servizio telefonico adeguato. In Liguria ci sono circa 400 addetti, ma non bastano”.

La denuncia della segreteria regionale Fistel Cisl Liguria riguarda FiperCop, la società a cui Tim ha esternalizzato tutta l’attività sulla rete telefonica nazionale, dall’attivazione fino alla riparazione e manutenzione della rete.

