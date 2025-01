Savona, il Vescovo in visita all’Ospedale San Paolo

Savona. Prosegue la visita pastorale “Prendi il largo, confidando” di monsignor Calogero Marino alla diocesi di Savona-Noli. Venerdì 24 gennaio al mattino alle ore 11 nella Curia Vescovile incontrerà i giornalisti e gli operatori dell’informazione e nel primo pomeriggio alle 14:30 all’Ospedale San Paolo i medici e il personale sanitario.

Alle 18:30 nella Chiesa Evangelica Metodista, in piazza Armando Diaz, il vescovo parteciperà alla celebrazione ecumenica della Parola di Dio “Credi tu questo? (Giovanni 11, 26)” per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani insieme ai rappresentanti della Chiesa Evangelica Metodista, di quella evangelica battista di Albisola e della Parrocchia ortodossa romena San Giovanni Battista.

» leggi tutto su www.ivg.it