Savona, Villa Zanelli ancora senza gestore ma aperti dialoghi con l’Università per ospitare una sede all’interno

Savona. “Per quanto riguarda Villa Zanelli abbiamo intavolato un bellissimo discorso con il sindaco, che abbiamo incontrato il 10 dicembre, che mette questo gioiello liberty al centro di diverse proposte. La Villa è stata inserita per Savona Capitale della Cultura, si è parlato della possibilità di svolgerci gare paraolimpiche, corsi di perfezionamento per architetti e ingegneri. Ora stiamo valutando anche altre strade, sono partite delle interlocuzioni con l’Università di Genova per ospitare una sedel nella Villa“.

Con queste parole, l’assessore regionale Marco Scajola risponde ad un’interrogazione del vicepresidente del consiglio, Roberto Arboscello, riguardo all’utilizzo in cui verrà impiegata la Villa che, ricordiamo, è ancora senza gestore.

