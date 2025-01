Sinistra Italiana Savona: “Diritti, lavoro e cittadinanza. Sosteniamo i referendum del 2025 per un futuro più giusto”

Savona. “Siamo pronti a mobilitarci per la stagione referendaria del 2025, per affrontare le sfide della precarietà, delle disuguaglianze e del riconoscimento dei diritti fondamentali. Il referendum sulla cittadinanza rappresenta un passaggio importante per riconoscere i diritti di milioni di persone. Anche nel savonese, tante famiglie di origine straniera sono parte integrante della nostra comunità nonostante vedano sistematicamente negati i propri diritti”. Lo dichiara il coordinatore di Sinistra Italiana Savona, Luigi Lanza.

“Sul fronte del lavoro – prosegue -, i quesiti referendari promossi dalla CGIL sono un segnale di speranza per una provincia segnata da mancanza di opportunità, precarietà e salari bassi. Contrastùare norme che alimentano l’instabilità e restituire dignità ai lavoratori sono passi fondamentali. A ciò si aggiunge l’urgenza di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, dato l’allarmante numero di infortuni nel nostro territorio”.

