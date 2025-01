Termovalorizzatore, Legambiente bacchetta Bucci: “Sbagliato rivolgersi alle aziende scelte strategiche”

Liguria. Legambiente Liguria esprime “preoccupazione” rispetto alle dichiarazioni del presidente ligure Marco Bucci in merito alla volontà di pubblicare una manifestazione di interesse per sollecitare “le aziende pronte” alla realizzazione di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti, lasciando aperte più opzioni su tecnologia (termovalorizzatore, waste to chemical o affini) e area (Scarpino è sempre candidata a ospitarlo).

Le parole del direttore dell’associazione ambientalista, Federico Borromeo, sono nette: “Stupisce che in una situazione in cui alcuni comuni della Liguria, tra cui Genova e Savona, non hanno ancora raggiunto gli obiettivi previsti per legge della raccolta differenziata e la realizzazione degli impianti sta subendo pesanti ritardi, come ad esempio il Tmb a Genova, si voglia demandare alle aziende la risoluzione di scelte che sono politiche e strategiche e come tali devono essere risolte con un piano partecipato insieme ai cittadini, alle associazioni, alle imprese e agli enti locali”.

