Tra i decani dei giornalisti della Liguria: Remigio Vercellino compie 100 anni

Cairo-Savona. Venerdì prossimo 24 gennaio, solennità di San Francesco Saverio, patrono dei giornalisti, saranno festeggiata anche i 100 anni del giornalista Remigio Vercellino, noto cairese ora residente a Savona.

Nel 1948 Remigio sposò Nella Porro di Dego e in questo paese si fermò nei primi anni di matrimonio, prima di trasferirsi a Cairo Montenotte, dove abitò a lungo in via Colla, lavorando nelle Ferrovie dello Stato come capostazione, capotreno e poi dirigente superiore, e contemporaneamente dedicandosi all’amministrazione di condomini e soprattutto al giornalismo, con articoli di cronaca locale per vari quotidiani e riviste.

