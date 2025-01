Vende auto online ma sparisce dopo aver incassato la caparra: incastrato da uno screenshot

Carcare. Paga 800 a un privato come caparra per un’auto usata, ma il venditore sparisce. Durante la trattativa, però, l’acquirente aveva fatto uno screenshot del volto del venditore durante una videochiamata: uno screen sufficiente a incastrare il truffatore.

L’episodio è iniziato l’estate scorsa e riguarda un cittadino straniero 53enne residente in Valbormida, attirato in una contrattazione per l’acquisto on line di una autovettura usata. Nel corso della trattativa aveva inviato 800 euro di caparra per quello che pareva essere un ottimo affare, una Volkswagen Golf con non troppi chilometri; dopo l’invio della caparra, però il connazionale con il quale aveva contrattato la vendita era sparito senza più rispondere a messaggi e chiamate. Inoltre il fatto che la Postapay sulla quale erano stati inviati i soldi fosse intestata a un’altra persona non aiutava nell’individuazione dell’autore del reato.

