Vigili del fuoco, Traversi (M5S): “Dati impietosi sulla carenza di personale, dal governo nessuna risposta”

Liguria. “La carenza di personale operativo e specializzato nei vigili del fuoco è nota da anni: come M5S chiediamo da sempre che la sicurezza e la protezione dei cittadini su tutto il territorio siano garantite da un organico adeguato. La manifesta incapacità del Governo di dare risposte ai cittadini è sempre più palese: non si spiegano altrimenti gli oltre 6 mesi di attesa per avere una risposta a un’interrogazione dedicata”.

Queste le parole del deputato del M5S Roberto Traversi, che elenca i numeri del corpo in Liguria definendoli “impietosi: esiste un solo nucleo sommozzatori operativo su quattro a La Spezia e due su quattro a Genova. Male anche la nautica: operativo un solo nucleo per i tre porti di Genova, Spezia e Savona. In sintesi, manca il 30% del personale, ed è difficile pianificare l’attività degli operatori con turni così massacranti, aggravati dall’assenza di una tutela legale adeguata”.

