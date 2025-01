Al Parentucelli Arzelà debutta il modello “4+2” che collega scuola e lavoro

Debutta all’Istituto ‘Parentucelli Arzelà’ di Sarzana, per l’indirizzo agrario, la riforma 4+2, una opportunità nel sistema scolastico che introduce già dal prossimo anno un nuovo modello e con esso la riduzione nella durata degli studi superiori, proprio in alcuni indirizzi tecnici e professionali, da cinque a quattro anni. L’obiettivo è rendere più rapido il percorso di formazione, garantendo agli studenti l’acquisizione di competenze tecniche e trasversali necessarie per entrare nel mondo del lavoro o per proseguire gli studi.

“Il nuovo percorso concentra in quattro anni i contenuti e le competenze che, nel modello tradizionale, ne richiedevano cinque. Questa flessibilità è resa possibile grazie a una maggiore autonomia scolastica, che ci permette di riorganizzare le materie in modo più mirato”, sottolinea il docente agronomo e vicepreside Riccardo Simonelli, all’indomani del decreto del Ministero dell’Istruzione e del merito che ha scelto il ‘Parentucelli Arzelà’ tra le scuole apripista.

