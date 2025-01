Ronco Scrivia. L’ambulatorio mobile per le malattie del fegato Asl 3 fa tappa venerdì a Ronco Scrivia. Iniziato a settembre 2024, l’itinerario ha già fatto tappa in sedici piazze tra Comuni del genovesato e delegazioni del capoluogo. La prossima tappa, venerdì 24 gennaio dalle 8.30 alle 12.30, è a Ronco Scrivia, in via delle Piane 27, presso la sede della Croce Rossa.

Come si accede?

