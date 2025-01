Asl2, ospedali carenti di bagni per disabili: a Savona solamente il 14% del totale, ad Albenga l’11%. Meglio Pietra Ligure con il 56%

Savona/Pietra Ligure/Albenga. Sulle pagine del nostro giornale avevamo dato voce alla testimonianza di due figlie, Sabrina e Manuela, la cui mamma era stata ricoverata (per oltre 20 giorni) presso il reparto di presso il reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Ospedale San Paolo di Savona che ha come Direttore la dottoressa Monica Repetto. La denuncia verteva soprattutto sul fatto che nel reparto non ci fossero i bagni riservati ai disabili, in quanto la donna era amputata e dializzata.

“Presso l’Ospedale San Paolo di Savona, le degenze recentemente ristrutturate sono dotate di bagno e doccia per disabili, e gli stessi sono già presenti in diverse altre degenze; per le rimanenti, tra le quali anche la Nefrologia ove si è già individuato il locale idoneo, si sta provvedendo all’adeguamento“, con queste parole l’Asl2 aveva risposto alla nostra interrogazione.

