Assi di forza, i primi filobus in prova sulle strade: da marzo in servizio sulle linee Amt

Genova. Sono finalmente in prova sulle strade cittadine i nuovi filobus da 18 metri che Amt ha acquistato dall’azienda polacca Solaris per metterli in servizio sui futuri assi di forza. Si tratta di veicoli analoghi a quelli già in servizio su linee come 13 e 14, distinti principalmente dalla livrea bianca, applicata a tutti i mezzi elettrici o ibridi della flotta urbana, e dal logo Superbus che dovrà identificare l’ossatura del trasporto pubblico genovese.

I primi due filobus erano stati presentati a ottobre nella rimessa Amt di Campi. Allora si contava di mettere in servizio i primi esemplari già a dicembre, ma poi i tempi richiesti dai collaudi ministeriali hanno costretto a rinviare l’esordio. Nel frattempo i mezzi già consegnati dal produttore sono diventati 20 e dovrebbero iniziare a circolare regolarmente a marzo, secondo le ultime previsioni.

