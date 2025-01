Brignole, ecco i nuovi pini al posto degli alberi tagliati: “Tra vent’anni saranno come gli altri”

Genova. Sono stati piantati una decina di giorni fa, con un mese di ritardo rispetto alle previsioni, i 15 nuovi pini domestici che vanno a sostituire altrettanti alberi tagliati lo scorso agosto nell’area dei giardini di Brignole tra polemiche e manifestazioni di protesta.

Gli alberelli, alti circa 3 metri, sono legati a una vistosa struttura di sostegno che dovrebbe assicurarne la crescita in sicurezza, almeno nei primi mesi dopo la messa a dimora. Come previsto dal progetto di reimpianto, elaborato ed eseguito dal settore verde di Aster, solo cinque esemplari sono stati collocati lungo quello che era il filare alberato di viale Thaon di Revel, in modo da ottenere la stessa proiezione d’ombra sul marciapiede, mentre gli altri hanno trovato spazio nell’aiuola adiacente verso la stazione.

