Liguria. Un nuovo grido d’allarme si leva dal mondo dei balneari, che alle porte della stagione estiva si trova a fronteggiare enormi difficoltà nel reclutare bagnini.

Lo scorso maggio il decreto ministeriale numero 85 ha cambiato i requisiti necessari per ottenere il brevetto da assistente bagnanti e ora non solo non si trovano nuove figure, ma, anche chi già aveva il patentino, non riesce a rinnovarlo e rischia di non poter lavorare.

