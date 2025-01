Chiavari: “Capolinea diffuso, tutte le negatività irrtisolte da quasi 16 mesi”

Da Federico Bairo – Segreteria USB – p. Rsa Usb LP Amt



In considerazione del comunicato del comune di Chiavari a seguito dell’incontro con le organizzazioni sindacali avvenuto nella mattina del giorno 21 gennaio noi di USB lavoro privato replichiamo quanto segue visto e considerato che a questi incontri non veniamo convocati in virtù del fatto che non essendo firmatari degli accordi sediamo a un secondo tavolo di trattativa, peccato che questo è per quanto concerne gli incontri/argomenti aziendali di Amt non certo gli incontri con un ente quale il comune (ergo gli accordi non firmati non c’entrano assolutamente nulla col comune di Chiavari )

