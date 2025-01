Circle Group: contratto da 100 mila euro con un porto mediterraneo per gestione dati traffico intermodale

Genova. Circle Group ha firmato un nuovo contratto dal valore di circa 100 mila euro con un porto mediterraneo per l’evoluzione nella gestione dei dati relativi al traffico ferroviario e intermodale.

La pmi innovativa genovese, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, comunica che il contratto riguarda due principali attività, quali: il completamento dell’integrazione dei Port Community Services per la gestione dei flussi merci in import ed export, finalizzati alla gestione anticipata e dematerializzata del visto ad uscire (ferroviario) e l’evoluzione dello shunting (manovra) ferroviaria, con la piattaforma “Rail Management Platform” per il supporto alla schedulazione delle operazioni di manovra ferroviaria.

