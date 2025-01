Dalle vette dell’Appennino tosco-emiliano al fondovalle lunigianese, “La Natura intorno a noi” in mostra

Un viaggio fotografico tra micro e macro mondi della natura lunigianese: flora, fauna, paesaggi e bellezze del territorio lunigianese, negli scatti del Gruppo Fotoamatori Tresana. A partire dalle 21 di venerdì 24 gennaio, la Cooperativa di Comunità Sigeric apre le porte del Centro Didattico “Tiziano Mannoni” per la seconda tappa della mostra “La Natura intorno a noi”, già presentata a Treschietto in occasione del Festival Verdi Parole. Una serie di meravigliose fotografie che raccontano da vicino e da lontano ambienti e abitanti del territorio, dalle vette dell’Appennino Tosco Emiliano al fondovalle lunigianese. La mostra resterà visitabile su appuntamento, tutti i giorni, con accesso gratuito. La serata va ad inserirsi in un calendario di appuntamenti e incontri di comunità e formazione destinati non soltanto a Guide e operatori del settore ma a tutti gli amanti della natura: dopo il Corso base di Animal Tracking, la presentazione del volume “La mia Antartide” di Omar di Felice e la proiezione del documentario “Fino alla fine dell’Everest” di Davide Chiesa, venerdì 24 gennaio sarà inaugurata e presentata la mostra alla presenza del Gruppo Fotoamatori di Tresana. Il successivo e ultimo incontro è previsto sabato 15 febbraio, dalle 9 alle 13: “Essere fiume – conoscere le arterie del Territorio” è un progetto educativo di Luca Fantuzzi e Andrea Canali, realizzato con la collaborazione e il sostegno del CIRF, Centro italiano per la riqualificazione fluviale.

