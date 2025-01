Droga nel cibo per animali, altri 4 arresti disposti da parte dei carabinieri

Albenga. Proseguono le indagini dei carabinieri nell’ambito dell’operazione “Petfood”, che tra martedì e giovedì della settimana scorsa ha portato i militari del comando provinciale di Savona ad eseguire 11 arresti e a sequestrare notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti, nonché oltre un milione di euro in contanti. Quest’oggi, i carabinieri hanno effettuato altri quattro arresti disposti dal Gip del Tribunale di Savona a seguito dei primi interrogatori preventivi.

Gli arrestati di oggi sono un albanese 48enne residente nella piana ingauna, già in carcere a Genova per spaccio di droga, ritenuto uno dei fornitori delle sostanze illecite, il 32enne arrestato in flagranza di reato giovedì scorso e già agli arresti domiciliari, e un 35enne e un 27enne tutti residenti in provincia di Savona, inizialmente indagati in stato di libertà ed oggi condotti in carcere a Genova e Imperia. I quattro arrestati sono accusati di concorso nel reato continuato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope a seguito delle articolate indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Savona.

