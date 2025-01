Futuro da spazio culturale e di aggregazione per la ex scuola di Manarola, ok a progetto esecutivo

Con una recente determina, il Comune di Riomaggiore ha approvato il progetto esecutivo per il recupero della ex scuola di Manarola, finalizzato alla creazione di uno spazio culturale, museale e di aggregazione. Il Comune intende realizzarlo usufruendo del contributo di circa 500mila euro, dal Programma regionale di Sviluppo rurale 2014-22, di cui è risultato assegnatario, destinato a “Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale”. Importo totale dell’intervento, da progetto, appunto 500mila euro circa. A redarre su incarico di Palazzo civico il progetto esecutivo di recente approvazione, l’arch. Matteo Celli Volta dello studio Arconsult e l’ing. Federico Borniotto.

