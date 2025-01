Coriolano Perioli, imprenditore arcolano e storico presidente dello Spezia dello scudetto del 1944, sarà ricordato dal Comune di Arcola con l’intitolazione del parco del Termo. Perioli, arrestato dai nazifascisti nel 1944 per aver aver aiutato le forze partigiane, è stato deportato nel campo nel concentramento di Mauthausen-Gusen, dove venne ucciso il 30 aprile 1945. “Ringrazio la giunta e la commissione per aver accettato con entusiasmo la mia proposta di intitolazione – spiega il ViceSindaco Gianluca Tinfena- che rappresenta un segno importante e doveroso per ricordare i valori e le azioni concrete di Perioli a 80 anni dalla sua scomparsa.” L’intitolazione avverrà tra fine aprile e inizio maggio, confermato in estate invece il Premio giunto alla sua quinta edizione che ha richiamato in questi anni ad Arcola importanti nomi di sportivi di livello nazionale, tra i quali Marcello Lippi e Beppe Bergomi.

L’articolo Il parco del Termo di Arcola sarà intitolato a Coriolano Perioli proviene da Città della Spezia.

