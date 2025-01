Incontro informativo con la Croce rossa di Levanto per diventare volontari

La Croce Rossa Italiana, Comitato di Levanto, organizza un corso di formazione per diventare volontario. Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano dedicare parte del proprio tempo al prossimo e acquisire nuove competenze ed è aperto per tutte le persone che hanno compiuto almeno 14 anni. Prima di iscriversi, è possibile partecipare a una presentazione online del corso, che si terrà il 24 gennaio alle 21. Durante l’incontro, verranno forniti dettagli sul programma, le modalità di partecipazione e le tematiche affrontate. Per partecipare alla presentazione, è sufficiente collegarsi qui.

Il corso avrà inizio il 29 gennaio 2025, prevede una combinazione di lezioni teoriche e pratiche, tenute da esperti del settore. Le tematiche affrontate riguarderanno principalmente il primo soccorso, l’assistenza alle persone in difficoltà e i principi fondamentali del movimento della Croce Rossa. Le iscrizioni saranno raccolte entro il 27 gennaio, inoltre, si svolgerà praticamente tutto online. E’ possibile chiedere informazioni al 328 9473561 (Jacopo) o via e-mail a levanto.sviluppo@liguria.cri.it.

