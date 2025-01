La Rappresentativa Regionale Juniores Under 19 supera (2-0) la Juniores Nazionale del Ligorna

Genova. La Rappresentativa Regionale Juniores Under 19, ospite del Ligorna del presidente Alberto Saracco, ha giocato una gara amichevole di verifica con la Juniores Nazionale di Guido Poggi, imponendosi per 2-0, grazie alle reti di Luigi Pedaci (Canaletto) e Gabriele Fossati (Serra Riccò).

Per i ragazzi di mister Giuseppe Chiappucci, coadiuvato dal collaboratore tecnico Giorgio Figaia, è stata la prima partita dopo una serie di allenamenti, che è servita agli allenatori per approfondire la conoscenza dei giocatori selezionati, in vista del Torneo delle Regioni che si giocherà in Sicilia.

