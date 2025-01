L’orologio fermo

“Il grande malanno del nostro tempo si chiama ideologia e i portatori del suo contagio sono gli intellettuali stupidi” afferma Oriana Fallaci; ricorro alle sue parole per tornare su una questione già affrontata il 14 agosto 2024, seppure in una prospettiva del tutto diversa, in un pezzo intitolato Ideologie e idee poiché, commentando un mio intervento di qualche settimana fa nel quale esordivo con una citazione gramsciana, un attento e preparato lettore ha osservato “evidentemente lei è un comunista”. Certo il lettore non mi segue da molto poiché altrimenti saprebbe che non mi identifico con un particolare “ismo” e che perseguo la “cultura di un pensiero altro” e la difesa del confronto dialettico, pronto a recepire e rispettare qualsiasi punto di vista e a ricorrere a citazioni di pensatori convenzionalmente collocabili nei più diversi ambiti del pensiero politico, filosofico o religioso. Condividere una particolare tesi o addirittura solo una singola affermazione non comporta, ovviamente, la necessità di accettare l’intero argomentare dell’intellettuale in questione, anche un orologio fermo indica l’ora esatta almeno due volte al giorno e, nel caso dell’introduzione dell’ora legale, anche tre, questo non significa che funzioni correttamente. Con questo non sto affermando che il pensiero gramsciano sia un orologio fermo né che io sia depositario dell’ora esatta, semplicemente reclamo i diritti di un pensatore libero da ogni obbligo di parte, da ogni approccio confessionale o da qualsivoglia campanilismo aprioristico. Mi rendo perfettamente conto che la mia esigenza di assoluta libertà di pensiero e di espressione mi autorizza a qualcosa che potrebbe essere tacciata di incoerenza, al contrario, credo che coerenza non significhi essere radicato in convinzioni granitiche, atteggiamento che definirei piuttosto “dogmatica arroganza”, piuttosto reputo “sintomo di assoluta coerenza” l’esigere il diritto e addirittura il dovere di cambiare prospettiva di osservazione, di consentirsi all’evoluzione delle proprie opinioni e il rispetto nei confronti di ogni altra visione che, e questo va ora chiarito, è un modo di porsi che, inevitabilmente, confligge con il concetto di ideologia.

Il termine ideologia si caratterizza per una natura camaleontica particolarmente spiccata o, se si preferisce, per la capacità di assumere significati molto diversi nel divenire del contesto socio culturale del tempo. Compare verso la fine del settecento per indicare un approccio scientifico allo studio del costituirsi delle idee, all’esordio del secolo successivo sarà Napoleone a utilizzare il termine “ideologo” per indicare la natura di certi intellettuali, a suo dire, slegati dalla realtà storica. Successivamente la ricerca filosofica di Marx ed Engels definì in maniera ferocemente critica il concetto in questione denunciando l’errore, osservato attraverso la loro prospettiva, secondo il quale non sono le idee a determinare le dinamiche sociali ma il contrario. Non ci addentriamo nello specifico del materialismo storico e dell’accusa di autogiustificazione che l’ideologia offriva alla classe dominante secondo i due pensatori, ci basti l’osservazione che l’espressione “ideologia marxista” non sarebbe di certo piaciuta al teorico eponimo eppure verrà ampiamente utilizzata nel secolo successivo e in senso assolutamente encomiastico. Nel corso del XX secolo il termine è stato utilizzato per indicare ogni dottrina politica, dal fascismo al comunismo passando per il liberalismo; movimenti più genericamente sociali o economici come il femminismo, il liberismo o lo statalismo ma anche approcci religiosi di diversa natura. Un simile impiego della parola in oggetto ha generato, a mio modo di vedere, diverse ambiguità nel poterne determinare un significato non fraintendibile. Forse è possibile definire il concetto di ideologia del secolo scorso come indicatore di una teoria capace di offrire una visione d’insieme della realtà e una possibile risposta a ogni problema della stessa, definizione molto ampia e, me ne rendo conto, non così inequivocabile, quel che è certo è che nel nostro secolo è piuttosto diffusa la convinzione che le ideologie siano morte.

