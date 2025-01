Melara e l’Orgoglio Spezzino in festa per gli 80 anni del “sindaco” Alberto Balderi

Giornata di festa per Melara e per la comunità del tifo aquilotto che ruota attorno all’Orgoglio Spezzino. Compie ottant’anni Alberto Balderi, figura storica del quartiere operaio che guarda il Ferdeghni dall’alto e il mare di sfuggita. Amici e compagni – in questo caso la definizione è anche politica – si sono dati appuntamento all’area verde per brindare il fondatore e tesoriere dell’Orgoglio, oltre trent’anni di vita di curva.

Ma Balderi è conosciutissimo da prima per la sua attività sociale, per le battaglie ambientaliste e per i diritti dei lavoratori delle fabbriche che conoscevano la cassa integrazione. Arrivato allo stadio da adulto, dove ha trovato “tanta umanità” come racconta lui stesso, ha scoperto un mondo dove “l’amicizia deve essere più importante della partita”.

