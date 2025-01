Migliori gelaterie d’Italia, per il Gambero Rosso due sono in Liguria

Liguria. La Cremeria Spinola di Chiavari e Profumo di Genova hanno ottenuto i tre coni nella guida del Gambero Rosso alle Migliori gelaterie d’Italia. La guida è stata presentata in anteprima ieri al Sigep World di Rimini, appuntamento leader mondiale per il settore foodservice.Il volume sarà disponibile ad aprile.

Le gelaterie recensite sono state 599, in aumento rispetto alle 550 dello scorso anno. Si arricchisce anche la rosa dei Tre Coni – massimo riconoscimento in termini di eccellenza – che passano a 72, ma per Cremeria Spinola e Profumo si tratta di conferme. Le due insegne erano già presenti nelle precedenti edizioni, tutte, da quando è stata inventata questa guida.

» leggi tutto su www.genova24.it