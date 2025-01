Occupazione abusiva, sequestrati mille metri quadrati a una trattoria sulla spiaggia di Voltri

Genova. La guardia costiera ha sequestrato un tratto di aree demaniali di oltre mille metri quadrati nei pressi della spiaggia di Voltri, ritenute oggetto di occupazione abusiva da parte di un ristoratore della zona, secondo quanto emerso dalle indagini preliminari. Il titolare avrebbe anche realizzato strutture e locali abusivi senza i titoli e le autorizzazioni richieste, su superfici di circa 200 metri quadrati.

Si tratta della trattoria pizzeria Utri Beach, tra i cantieri Costaguta e il campo da calcio della Voltrese, già titolare di una regolare concessione demaniale (in scadenza quest’anno come tutte quelle in ambito marittimo). Le aree e le opere sono state sequestrate ed il presunto responsabile denunciato penalmente per violazione delle norme demaniali, edilizie e paesaggistiche.

