Parcheggio Piazzale Monte Grappa, lavori verso la fine

Era tra gli interventi previsti dal Comune della Spezia che in linea con le direttive europee sugli effetti dei cambiamenti climatici e i relativi rischi di alluvioni, aveva aderito a un finanziamento parziale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 2021-2027, pensato per realizzare diverse opere finalizzate a contenere gli allagamenti. E nel breve termine sarà concluso il rifacimento dell’asfalto di Piazzale Monte Grappa, non distante dal polo scolastico “2 Giugno”, nella parte terminale del quartiere Umbertino. I lavori sono dunque in fase di conclusione e presto il parcheggio sarà riaperto al pubblico. “I fenomeni atmosferici sempre più intensi causano spesso allagamenti, un pericolo per automobilisti e pedoni, e per prevenire questo problema stiamo portando avanti diversi interventi mirati in varie zone del territorio – ha spiegato il sindaco della Spezia -. Questo intervento fa parte di un piano più ampio che include, tra gli altri, i lavori in via Chiodo e via Diaz per migliorare lo smaltimento delle acque e la sicurezza complessiva della città”. L’area interessata dai lavori si estende per circa 532 mq e comprende 18 stalli di parcheggio. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a € 145.000.

