Pfas, la mappa di GreenPeace: Liguria tra le regioni con più contaminazione nelle acque pubbliche

Genova. Per verificare lo stato della contaminazione da PFAS (sostanzesostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) nelle acque potabili italiane, nei mesi di settembre e ottobre 2024 Greenpeace Italia ha condotto un’indagine indipendente durante la quale ha prelevato 260 campioni in 235 comuni italiani di tutte le regioni e le province autonome. Le analisi, condotte da un laboratorio indipendente e certificato, hanno determinato la presenza di 58 molecole PFAS.

I risultati mostrano una diffusa presenza di questi composti inquinanti nelle reti acquedottistiche: le maggiori criticità si registrano in quasi tutte le Regioni del Centro-Nord e in Sardegna. Le situazioni più critiche si registrano in Liguria (8 campioni contaminati su 8 analizzati), Trentino Alto Adige (4/4), Valle d’Aosta (2/2), Veneto (19/20), Emilia Romagna (18/19), Calabria (12/13), Piemonte (26/29), Sardegna (11/13), Marche (10/12) e Toscana (25/31). Le Regioni in cui si riscontrano meno campioni contaminati sono, nell’ordine: Abruzzo (3/8), l’unica regione con meno della metà dei campioni positivi alla presenza di PFAS, seguita da Sicilia (9/17) e Puglia (7/13).

» leggi tutto su www.genova24.it