Pontremoli ospita un’esterna di MasterChef Italia

Pontremoli sarà sede di un’esterna di MasterChef Italia, il celebre talent show culinario Sky, alla 14ma edizione. L’appuntamento con l’esterna pontremolese è per la puntata di domani, giovedì 23 gennaio; protagonisti Pontremoli e le sue tipicità gastronomiche. Nessuno spoiler ad ora sulla location precisa e su chi guiderà i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli alla scoperta delle bellezze locali. Di certo c’è che Pontremoli e le sue specialità gastronomiche, in primis il testarolo, hanno attirato la curiosità dei produttori della popolare trasmissione, in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, sempre disponibile on demand. “I contatti sono cominciati lo scorso anno, e da quel momento, con un ritmo serratissimo, abbiamo iniziato ad avere con i produttori e con tutto lo staff di Endemol Shine Italy continui scambi per cercare di gestire al meglio un evento di così grande portata per Pontremoli ma anche per la Lunigiana intera”, racconta il sindaco Iacopo Ferri. “Dopo 4 Ristoranti la nostra cucina torna agli onori del piccolo schermo. È davvero un bel segnale per il nostro territorio che, in termini di turismo, sta davvero avendo feedback importanti”, conclude il primo cittadino pontremolese.

