Ponzanelli: “Inps ha comunicato disponibilità a proseguire il servizio a Sarzana”

“Il direttore regionale INPS ha comunicato la disponibilità a proseguire il servizio in presenza a Sarzana”. E’ quanto fa sapere il sindaco Cristina Ponzanelli dopo l’ultimo incontro, avvenuto all’indomani della discussione del tema anche all’interno del Consiglio regionale. “Nei prossimi giorni – aggiunge – seguiranno i sopralluoghi con i tecnici dei rispettivi enti per individuare lo spazio più adatto nell’ex Tribunale. È finito il tempo, fin troppo lungo e doloroso, in cui Sarzana perdeva continuamente servizi. Grazie a chi si è attivato – conclude Ponzanelli – dalle sigle sindacali a Regione Liguria, alla Senatrice Stefania Pucciarelli e a tutte le singole forze politiche. Lavoriamo ora insieme affinché alle parole seguano i fatti”.

