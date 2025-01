Prosegue la vendita per Spezia-Sassuolo: poco più di duecento biglietti rimasti nei Distinti

Altra giornata di vendita che avvicina il Picco al sold-out verso Spezia-Sassuolo. A due giorni dalla partita di venerdì sera prosegue a gonfie vele la vendita dei biglietti per il big match della prossima giornata di Serie B, attesissima in casa Spezia. Sono poco più di duecento i biglietti rimasti nei Distinti, così come in Curva Piscina, che ha visto una piccola aggiunta di posti a disposizione nel pomeriggio di oggi. Praticamente sold-out la Tribuna, che alle 19.00 ha solamente quattro posti ancora in vendita, mentre sono una trentina i biglietti rimasti nei Field Box. Da Sassuolo attesi poco più di cento tifosi, ad un giorno dalla fine della vendita per il settore ospiti.

