Rugby, una Dr Ferroviaria falcidiata dalle assenze cede a Imperia per 22 a 5

Domenica amara per la Dr Ferroviaria che perde 22 a 5 con l’Imperia in occasione della prima giornata di ritorno del campionato di serie C di rugby.

Gli spezzini in formazione di emergenza per le troppe assenze non sono riusciti ad esprimere il solito gioco efficace e al ventesimo del primo tempo hanno dovuto anche fare i conti con l’infortunio che ha costretto il centro Valentino Wu a uscire dal campo. La Dr Ferroviaria è riuscita a restare in gara per tutta la prima frazione, terminata 10 a 5 per gli imperiesi padroni di casa, mentre la seconda, con gli spezzini alle prese con fatica e cambi finiti, ha visto Imperia, che ha messo a segno due mete, prendere il largo. Domenica prossima la Dr Ferroviaria affronterà in casa l’Urp Alessandria (campo Pieroni ore 14.30).

Gli atleti della Dr in campo con Imperia: Domenico Gaglione, Gianluca Sacchelli, Luca Gabrielli, Valentino Wu, Luca Mordacci, Marco Sturlese, Federico Moggia, Giovanni Vergassola, Samuele Bocchia, Alessandro Melani, Luca Moroni, Germano Battezzati, Andrea Pardi, Kevin Mazzanti, Othame Kidai, Brian Brozzi, Paolo Vergassola. Allenatore Marco Sturlese, preparatore Mariano Vergassola.

Altri risultati serie C: Amatori Ge vs Prov. Ovest 21 a 27, Alessandria vs Cuneo 15 a 29, Cus P.O. vs Tre Rose 32 a 5.

Classifica: Amatori Genova e Prov. Ovest 34, Cuneo 26, Dr Ferroviaria 20, Cus Piemonte 19, Imperia* 13, URP Alessandria* 11, Tre Rose 0. * partita in meno.

A salutare il nuovo anno del rugby spezzino anche le compagini giovanili. Nella mattina di sabato 18 gennaio al Pieroni sono scesi in campo i piccoli under 6, 8 e 10 di sette diverse società liguri che hanno dato vita ad un divertente torneo. Nel pomeriggio sono poi scesi a Spezia anche gli under 14 Spezia/Apuani di Vergassola e Spadoni che in un triangolare hanno affrontato i pari età dell’Amatori Genova e delle Province dell’Ovest.

E questo fine settimana la under 12 sarà impegnata domenica 26 gennaio al raggruppamento organizzato dagli Apuani Rugby Massa. Mentre alle ore 12,30 al Pieroni, si giocherà la prima giornata di andata “Coppa Mari e Monti” con l’incontro Under 18 Amatori/Spezia vs Urp Alessandria.

