Sanità e liste d’attesa, l’assessore Nicolò: “Ecco la ricetta per azzerarle entro l’anno”

Liguria. Una nuova ondata di soldi ai privati per acquistare prestazioni, stretta sui tempi delle visite specialistiche per aumentare l’offerta, prestazioni in intramoenia al solo prezzo del ticket. E in futuro, sempre più esami eseguiti dai tecnici (che costano meno) anziché dai medici. Sono alcuni ingredienti della ricetta messa a punto dall’assessore alla Sanità Massimo Nicolò per rispettare l’ambizioso obiettivo ribadito nelle ultime ore dal presidente Marco Bucci: azzerare le liste d’attesa in Liguria entro la fine del 2025. “Azzerare – puntualizza l’assessore – vuol dire adeguare l’attesa sulla base della classe di priorità della richiesta, questo è l’obiettivo”.

Assessore, però i dati sono ancora critici. La scorsa settimana in Asl 3 servivano 298 giorni per una tac, 274 per una risonanza magnetica all’addome. E in base all’ultimo aggiornamento la prima colonscopia è disponibile dopo due mesi.

Sulla diagnostica ci sono molti più margini di miglioramento, anche nell’immediato. Meno immediato è invece il lavoro sulle visite specialistiche.

