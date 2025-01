Savona, i bambini delle elementari protagonisti del calendario dell’associazione vigili del fuoco

Savona. Per il 15 anno di fila l’associazione nazionale dei vigili del fuoco, della sezione di Savona, ha prodotto il calendario il cui ricavato sarà devoluto a delle opere di beneficienza e servirà per acquistare dispositivi aggiornati per la “pompieropoli”.

Il calendario riproduce i 13 disegni, scelti tra i 162 arrivati, colorati dai bambini delle classi seconde e terze delle elementari di Savona (di tutto il comprensorio). Insomma una grande novità che ha riscosso un successo importante: “E’ stato molto bello vedere questi piccoli interpretare e mettere nero su bianco la figura del pompiere – spiega Roberto Bortolot, membro dell’associazione ed ex vigile del fuoco – infatti il tema girava proprio sul fatto di come questi ragazzi vedono la figura del pompiere“.

