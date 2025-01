Liguria. Si annuncia un fine settimana molto difficile per chi decide di muoversi in treno. Tra sabato e domenica infatti sono previste modifiche e cancellazioni per lavori sul nodo genovese, cui si somma l’annunciato sciopero nazionale del personale Fs e Trenitalia.

Sciopero dei treni sabato 25 e domenica 26 gennaio

