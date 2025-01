Dallo staff del Sindaco

Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Sestri Levante per il Giorno della Memoria, che ricorre il 27 gennaio, tra le quali figurano anche quelle promosse in collaborazione con l’ANPI (di cui si allega la locandina), l’assessorato alla Cultura presenta il concerto “Musica e Memoria”, realizzato in collaborazione con la Società Filarmonica di Sestri Levante.

