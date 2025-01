“Circa un mese fa, appreso il pericolo che il primo stipendio dei lavoratori del subappalto del Tpl rischiava di essere erogato in ritardo, esprimemmo pubblicamente la nostra preoccupazione, nella speranza che quel fatto non fosse l’anteprima di un film già visto in altre realtà e con protagonista uno dei nuovi gestori del servizio spezzino. Purtroppo le nostre speranze si sono rilevate vane. Anche per la mensilità di dicembre vengono denunciati dai sindacati ritardi e mancanza di certezze”. Lo affermano i consiglieri comunali spezzini del Partito democratico Marco Raffaelli, Martina Giannetti, Andrea Frau, Andrea Montefiori, Dino Falugiani e Piera Sommovigo commentando la notizia dei ritardi nell’erogazione degli stipendi a favore dei dipendenti di Trotta bus services.

“Nel corso del passato, quando abbiamo sollevato dubbi rispetto all’affidabilità di certi soggetti partecipanti alla gara, la giunta Peracchini rispose che stavamo strumentalizzando le notizie e alimentando paure. Oggi possiamo dire che sia noi, che i sindacati, stavamo svolgendo il nostro compito con correttezza, mentre era l’amministrazione a mettere la testa sotto la sabbia rispetto ai problemi che si sarebbero potuti produrre in futuro. Oggi quei problemi sono arrivati, ma dal Comune e dalla Provincia della Spezia c’è solo silenzio. Lo stesso che continua ad arrivare dai vertici di Atc. Ci domandiamo – concludono i consiglieri dem – quali siano i motivi per cui gli enti e la stazione appaltante non abbiano ancora posto il tema della risoluzione del contratto del subaffidamento, alla luce di tutte le irregolarità che stanno emergendo. E domandiamo all’amministratore delegato Copello quando maturerà l’intenzione di comunicarci una data e presentarsi in Commissione, in modo da discutere ed affrontare apertamente le questioni”.

L’articolo Stipendi Trotta in ritardo, il Pd: “I nostri dubbi del passato non erano strumentalizzazioni. Ma prosegue il silenzio del Comune e di Atc” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com