Arsenale, Uilm: “Rilancio anche attraverso investimenti privati”

“La Uilm della Spezia accoglie con favore le parole di insediamento del nuovo direttore dell’arsenale militare contrammiraglio Enrico Olivo. L’intenzione di investire sul sito spezzino per riportare il nostro arsenale verso i fasti di un tempo non può che essere accolta con favore”. Si apre così un intervento diffuso dalla segreteria provinciale della Uilm spezzina. “Le motivazioni strategiche per le quali l’arsenale fu fondato sono logicamente cambiate – prosegue la forza sindacale -, ma oggi l’arsenale della Spezia ha una vocazione naturale come centro di manutenzione e refitting di tutta la flotta italiana, anche grazie alla vicinanza con le aziende produttrici (Fincantieri e Leonardo) che hanno le sedi alla Spezia”. La Uilm, osservato che “per la città l’arsenale militare è sempre stato fonte di prosperità e di crescita del territorio ed è un patrimonio da conservare e da far rinascere”, evidenzia altresì “un problema di risorse economiche”, rilevando in merito di avere “da tempo formulato la proposta di una collaborazione sinergica tra il pubblico ed il privato, tra la Marina militare e l’industria privata”. Proseguono dalla sigla sindacale: “Tutte le aziende che operano all’interno dell’arsenale militare avrebbero bisogno di aree o immobili per poter avere una base di appoggio per le proprie attività e per avere una sede interna per il proprio personale. La sinergia con il privato porterebbe investimenti all’interno dell’arsenale per ristrutturare aree oggi in stato di abbandono e porterebbe risorse economiche alla Marina militare derivanti dalla locazione. Per le ditte che fanno manutenzioni (motoristi, meccanici, carpentieri, manutentori, ecc.) avere una sede interna permetterebbe di avere attrezzature e magazzini a portata di mano, oltre che a fornire al personale uno spogliatoio per le maestranze”.

Conclude la nota della segreteria provinciale Uilm: “Il rilancio dell’arsenale può avvenire attraverso gli investimenti pubblici ma anche privati. È necessario cogliere questa opportunità che da troppo tempo non viene sfruttata”.

L’articolo Arsenale, Uilm: “Rilancio anche attraverso investimenti privati” proviene da Città della Spezia.

