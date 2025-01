Brignole, il tunnel di Borgo Incrociati ripulito dai graffiti: in arrivo due nuovi murales

Genova. È stato nuovamente ripulito dai graffiti il muro nella parte terminale del tunnel pedonale di Brignole, all’imbocco sul lato di Borgo Incrociati. L’intervento, insieme a una generale sistemazione di piazza Raggi, è stato realizzato nelle ultime ore dagli operatori dell’area tecnica del Municipio, ma è solo propedeutico a una nuova operazione di street art in quella che ormai è diventata una vetrina permanente di murales in uno dei punti di maggiore passaggio in città.

“Il Municipio Bassa Valbisagno ha vinto un bando Genoa Global Goals Award – spiega il presidente Angelo Guidi -. Su una parte verrà realizzato un murale dai ragazzi dell’istituto Maria Ausiliatrice, mentre la seconda parte sarà utilizzata da un writer ingaggiato da Iren“.

