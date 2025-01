Cani sequestrati: richieste di affidamento anche dal Belgio, più di venti cercano ancora una casa

Sono arrivate richieste da tutta Italia e perfino dal Belgio, dalla Svizzera e dalla Francia per trovare una casa ai cinquantadue cani sequestrati in Val di Magra nei mesi scorsi. Il tam tam di associazioni e istituzioni per la loro cura e inserimento ha permesso che almeno trenta trovassero una nuova sistemazione in luoghi accoglienti e famiglie pronte a ospitarli. Ma non è finita qui, perché oltre ai nove cuccioli e ventuno adulti già affidati, altri ventidue ora aspettano che qualcuno voglia regalargli una vita nuova dopo un anno complicato. La storia di questi animali, partita da qui, ha dimostrato che l’amore è una componente forte che aiuta ma la consapevolezza sulle esigenze di un animale sono la chiave di volta per il suo benessere.

Sono passati mesi e ora l’appello per gli affidamenti si rinnova. Al momento i cani sono ancora sotto sequestro e quindi possono essere solamente affidati, terminata la vicenda giudiziaria l’affidamento diventerà adozione. Comincia dunque una nuova fase per un altro gruppo di cani, con tratti compatibili con il lagotto. Gli esemplari sono tutti adulti, in ottima salute, costantemente monitorati. Per chiedere informazioni il contatto è sempre Oipa La Spezia che tramite mail e telefono prenderà contatti con le persone interessate alle quali fornirà tutte le indicazioni del caso partendo dall’invio di una mail all’indirizzo guardielaspezia@oipa.org dove vanno indicate: le proprie generalità, specificare dove e come il cane troverebbe alloggio e infine i contatti per essere richiamati. Una volta ricevuta la segnalazione sarà cura del Nucleo di Guardie Eco-Zoofile Oipa operante sul territorio della Spezia e provincia ricontattare gli interessati. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare i numeri 3293480977, 3464797374.

